Німеччина посилює заходи безпеки в Балтійському морі через ризик ескалації з рф

У Балтійському морі зростає рівень загрози з боку країни-агресора росії.

За його словами, небезпека війни в Німеччині зараз "конкретніша, ніж будь-коли", армія окупантів зростає як у чисельності, так і в можливостях, які щодня випробовують у війні в Україні. Тому німецький військово-морський флот постійно відпрацьовує критичні ситуації на навчаннях у Балтійському й Північному морях. Російські літаки, які літають на малій висоті над кораблями НАТО, йдуть на агресивне зближення, зазначає адмірал.

"Це небезпечно, тому що може легко призвести до випадкової ескалації", – говорить Каак, зазначаючи, що командирів, тобто військових керівників кораблів і суден, цілеспрямовано готують до таких ситуацій.

Особливу увагу німецький флот приділяє Балтійському морю, на дні якого прокладено безліч глибоководних кабелів і трубопроводів. Уже рік у межах місії Baltic Sentry їх патрулюють військові кораблі НАТО. Інспектор флоту оцінює місію як успішну.

"Під час перших атак було потрібно 17 годин від виявлення підозрілого інциденту до реагування. Сьогодні – лише одна година", – зазначив він.

Говорячи про проблеми, адмірал указав на великий дефіцит людей у німецькій армії. Хоча за останні два роки фіксували зростання, цього замало, констатує він.