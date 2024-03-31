Німеччина повертається до призову – ЗМІ

В той час як балтійські і скандинавські країни нарощують свої сили і розширюють військову службу, щоб протистояти загрозі з боку путіна, навіть уряд Олафа Шольца - колишнього військовослужбовця, який відмовився від військової служби з міркувань совісті - розглядає можливість призову на військову службу.

Про це йдеться в статті The Times.

Наступного тижня міністр оборони країни Борис Пісторіус отримає доповідь про варіанти можливого відновлення обов’язкової військової служби в рамках більш широких заходів, спрямованих на те, щоб зробити країну "готовою до війни".

Видання пише, що Німеччина планує відновлювати обов’язкову військову службу.

"Проте в Берліні, який знаходиться майже в 300 милях від найближчого російського кордону, немає відчуття безпосередньої загрози, яке панує в скандинавських і балтійських країнах. Одне нещодавнє опитування ... показало, що 52 відсотки виборців висловилися за повернення певної форми призову, а 43 відсотки були проти", - пише The Times.

Журналісти пишуть, що ця ідея найбільш популярна серед людей старше 60 років, включно з багатьма літніми чоловіками, які мають спогади про свої дні в армії під час холодної війни. Проте серед молодших 30 років 59% виступають проти цієї концепції в цілому.

"Олаф Шольц, канцлер СДПН, є ще одним колишнім відмовником військової служби з мотивів совісті. У 1984 році, будучи радикально налаштованим молодим лівим і налаштованим скептиком, він вирішив нести свою національну службу в будинку престарілих, а не в збройних силах. Він також сказав, що повернення до призову є "не гарною ідеєю", - пише видання.