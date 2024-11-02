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ПОЛІТИКА

Німеччина продовжує збільшувати імпорт українського зерна

02 листопада 2024, 15:46
Німеччина продовжує збільшувати імпорт українського зерна
Фото: з вільного доступу
Німеччина не має претензій до якості продукції.

Німеччина продовжує нарощувати імпорт зернових культур із України, процес розпочався з 2022 року.

Про це пише Aagroportal.ua з посиланням на відповідь Федерального уряду Німеччини на парламентський запит, що опублікована на Wochenblatt.

Зазначається, що до липня 2024 року обсяги імпорту становили майже 490 тис. т.

Найбільшу частку в імпорті займає кукурудза. Лише цього року до липня Німеччина імпортувала близько 447 тис. т кукурудзи, а 2023 року це було 619 тис. т.

Також минулого року імпорт пшениці був надзвичайно високим — майже 106 тис. т. А 2024 року до липня було зареєстровано лише близько 16,5 тис. т. До початку повномасштабної війни РФ в Україні імпорт пшениці коливався у проміжку 6-12 тис. т. т.

У звіті уряду також наголошено, що не виникало проблем щодо якості українських зернових. Продовольча та кормова інспекція Німеччини не мала зауважень до української продукції.

Загалом обсяги імпорту фуражного та продовольчого зерна до Німеччини склали близько 463,5 тис. т у 2020 році, наступного року – 206 тис. т та 497,3 тис. т у 2022 році.

Німеччиназерно

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