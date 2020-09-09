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Німеччина продовжила попередження про подорожі за межі ЄС до кінця вересня

З 1 жовтня, згідно з рішенням федерального кабінету міністрів, буде проводитися оцінка ситуації в окремих країнах
Речниця міністерства закордонних справ не виключила, що надалі буде ухвалена диференційована система. Ймовірно, попередження про поїздки буде як і раніше застосовуватися до країн, які вважаються зонами ризику.

Уряд Німеччини продовжив дію попередження про поїздки до третіх країн за межами ЄС до 30 вересня.

Про це у середу оголосила речниця МЗС Німеччини в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Речниця пояснила, що рішення обумовлене ситуацією з поширенням коронавірусу у світі.

З 1 жовтня, згідно з рішенням федерального кабінету міністрів, буде проводитися оцінка ситуації в окремих країнах. 

Речниця міністерства закордонних справ не виключила, що надалі буде ухвалена диференційована система. Ймовірно, попередження про поїздки буде як і раніше застосовуватися до країн, які вважаються зонами ризику.

Туристична індустрія раніше розкритикувала загальне продовження попередження про поїздки. Основним предметом критики було те, що досі воно діяло для понад 80% країн світу і видавалося незалежно від того, чи класифікується країна як зона ризику. 

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас видав попередження щодо поїздок до близько 200 країн світу у зв’язку з пандемією коронавірусу 17 березня. Це було безпрецедентним кроком, оскільки раніше подібні попередження видавали лише у разі безпосередньої загрози для життя у даній країні, наприклад такої як бойові дії.

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09 09 2020 16:56
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