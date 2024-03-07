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Німеччина продовжила свою опіку над активами російської компанії "роснафта" – Reuters

07 березня 2024, 19:07
Німеччина продовжила свою опіку над активами російської компанії
Фото: з вільного доступу
росіяни можуть продати свої активи Rosneft Deutschland до осені

Німеччина продовжила свою опіку над активами російської компанії Rosneft Deutschland і дає можилвість росіянам продати активи до осені.

Про це пише Reuters.

Німеччина 7 березня продовжила свою опіку над місцевими підрозділами російської компанії "роснафта" ще на пів року. 

Як повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомих з цим питанням, Берлін сподівається на те, що "роснафта" продасть свої активи у Німеччині до осені 2024 року.

У вересні 2022 року, після повномасштабного вторгнення рф в Україну, Бундестаг отримав фактичний контроль над активами "роснафти" у Німеччині, зокрема 54,17% акцій нафтопереробного заводу PCK Schwedt. 

Уряд двічі продовжував опікунство, адже цей завод задовольняє половину потреб Східної Німеччини в пальному і забезпечує 11% від загального обсягу поставок в країні.

 

Німечинавійна в Україніросія окупантиросійські активи

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