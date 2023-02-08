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Німеччина продовжить підтримувати Україну — Кличко після зустрічі з міністром оборони ФРН

08 лютого 2023, 10:38
Німеччина продовжить підтримувати Україну — Кличко після зустрічі з міністром оборони ФРН
Вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провів у Києві зустріч із мером столиці Віталієм Кличком і його братом – спортсменом Володимиром.

Брати Кличко зустрілись з головою Міністерства оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і заручилися подальшою підтримку України, про це, написав Віталій у своєму Facebook.

Міський голова Києва написав, що під час зустрічі Пісторіус пообіцяв, що Німеччина продовжить підтримувати Україну у війні з росією: "Зустрілися в Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Німеччина продовжить підтримувати Україну - буде і озброєння, й економічна допомога, й політична підтримка".

Віталій Кличком додав: "Важливо, що європейські партнери налаштовані більш оперативно ухвалювати рішення про надання Україні найнеобхіднішого для перемоги над російським агресором".

НімеччинакличкоФРНмерПісторіус

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