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Німеччина профінансує виробництво 500 далекобійних дронів для України – Welt

01 липня 2025, 21:07
Німеччина профінансує виробництво 500 далекобійних дронів для України – Welt
Фото: з вільного доступу
Найближчими місяцями ці дрони вже будуть готові до використання
Німеччина та Україна підписали договір про фінансування виробництва далекобійної зброї. Йдеться про дрони, які можуть атакувати цілі на відстані до 1200 км.
 
Про це повідомляє Welt.
 
Зазначається, що представники уряду Німеччини підписали перший договір про фінансування зброї дальнього радіусу дії для України. Буде профінансовано виробництво більш ніж 500 далекобійних дронів типу Ан-196 "Лютий". У виданні нагадали, що ці ударні безпілотники несуть вибухові заряди вагою близько 50 кілограмів.
 
Джерела в силових структурах Німеччини розповіли журналістам, що найближчими місяцями дрони вже будуть готові до використання. Очікується, що Україна зможе завдавати ними ударів по цілях углиб території рф.
 
У виданні підкреслили, що ще під час свого першого візиту в Україну міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про поглиблення співробітництва з Києвом у сфері озброєнь. Він запевнив, що ФРН ще більше посилить військову підтримку України.
 
"Я можу підтвердити, що Німеччина взяла на себе фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні. Це дасть змогу якнайшвидше надати країні, що зазнала нападу, системи озброєння, на яких уже навчена українська армія", - сказав журналістам представник Міноборони Німеччини.
війна в Україніросія окупантиНімеччина

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