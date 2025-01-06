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ПОЛІТИКА

Німеччина профінансувала нову партію боєприпасів для ППО України

06 січня 2025, 13:01
Німеччина профінансувала нову партію боєприпасів для ППО України
Джерело: wikipedia
За даними пресслужби, нове замовлення на HEI-T снарядів (фугасно-запальні з трасером) було отримано в грудні 2024 року.

Міністерство оборони України замовило у компанії Rheinmetall додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard. Вартість замовлення становить двозначну кількість мільйонів євро і фінансується Німеччиною.

Про це повідомляє прес-служба Rheinmetall.

За даними пресслужби, нове замовлення на HEI-T снарядів (фугасно-запальні з трасером) було отримано в грудні 2024 року.

Загалом із лютого 2023 року компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання 300 тисяч снарядів Gepard в Україну.

Замовлені боєприпаси можуть бути використані для ефективної повторної боротьби з різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Вони вироблятимуться на заводі Rheinmetall в Унтерлюссе. Через збільшений попит на 35-мм боєприпаси виробничу лінію на об'єкті було перебудовано в дуже короткі терміни навесні 2023 року.

На сьогодні Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних танків Gepard, які були зняті з озброєння Бундесвером. Вони довели свою цінність у протиповітряній обороні.

Rheinmetall також постачає Україні різні сучасні системи протиповітряної оборони, як-от Skynex, що використовують програмовані боєприпаси повітряного підриву AHEAD.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Німеччина надала значну кількість обладнання, включно із системами протиповітряної оборони, танками Leopard, гаубицями, боєприпасами та засобами для розмінування.

Німеччинавійнабоєприпасидопомога УкраїніППОRheinmetall

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