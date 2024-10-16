Німеччина проситиме ЄС збільшити фінансову допомогу Україні – Reuters

Прохання Києва щодо подальшої фінансової підтримки на військові потреби буде розглянуте на саміті ЄС 17 жовтня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника федерального уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує звернутися до партнерів у Європейському Союзі із проханням збільшити фінансову підтримку України для військових потреб.

Він запевнив, що Шольц неодмінно знову підніме питання щодо можливості подальшої допомоги. За інформацією видання, це питання обговорять на саміті ЄС, який відбудеться 17 жовтня.

"Україна може розраховувати на кредит ЄС у розмірі 35 млрд. євро, який вона, зокрема, зможе використати для закупівлі зброї. Європарламент має остаточно схвалити його 22 жовтня. Цю суму, однак, може бути зменшено, якщо про свою фінансову підтримку заявлять і США", – йдеться у матеріалі.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі росія не виявляє готовності до мирного врегулювання конфлікту в Україні і продовжує свою агресію.