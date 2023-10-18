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Німеччина проти бойкоту російської культури

18 жовтня 2023, 17:07
Німеччина проти бойкоту російської культури
Фото: з вільних джерел
Міністр культури Німеччини Клаудія Рот заявила, що проти бойкоту культури рф навить після нападу росії на Україну.

Про це інформує Tagesschau.

Клаудія Рот не вірить в культурний бойкот всього російського.

Про це вона заявила на Франкфуртському книжковому ярмарку.

"російська мова не є власністю путіна", - сказала глава німецького мінкульту. 

За її словами, існує "інша росія" у вигляді правозахисників, письменників, дисидентів, молодого покоління і членів ЛГБТ-руху та екологічного руху, які зазнають масових переслідувань.

Культурний бойкот вдарить саме по цих критичних голосах проти путіна", додала Рот.

Вона також вважає, що важливо зробити так, пби ці голоси були почуті, і обережно підтримувати їх в росії, щоб не наражати на ще більшу небезпеку.

 

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