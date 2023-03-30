Німеччина прозвітувала про допомогу Україні: Leopard 2 та Marder
До неї увійшли 18 танків Leopard 2 та 40 бойових машини піхоти Marder.
Про це повідомляє Європейська правда.
Порівняно з даними за минулий тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно – 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.
Також у переліку:
-
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);
-
- два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);
-
- ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (разом – вже 52);
-
- ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше (сукупно – вже 160 тисяч);
-
- 103 тисячі турнікетів.