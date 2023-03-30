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Німеччина прозвітувала про допомогу Україні: Leopard 2 та Marder

30 березня 2023, 20:02
Німеччина прозвітувала про допомогу Україні: Leopard 2 та Marder
Фото: з вільного доступу
Німецький уряд повідомив про останню партію переданої Україні військової допомоги.

До неї увійшли 18 танків Leopard 2 та 40 бойових машини піхоти Marder.

Про це повідомляє Європейська правда.

Порівняно з даними за минулий тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно – 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК. 

Також у переліку:

  • - дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);

  • - два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);

  • - ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (разом – вже 52);

  • - ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше (сукупно – вже 160 тисяч);

  • - 103 тисячі турнікетів.

НімеччинаMarderLeopard

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