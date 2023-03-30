Німеччина прозвітувала про допомогу Україні: Leopard 2 та Marder

Німецький уряд повідомив про останню партію переданої Україні військової допомоги.

До неї увійшли 18 танків Leopard 2 та 40 бойових машини піхоти Marder.

Про це повідомляє Європейська правда.

Порівняно з даними за минулий тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно – 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.

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