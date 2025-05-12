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Німеччина пригрозила рф наслідками, якщо вона не погодиться на перемир'я

12 травня 2025, 13:13
Німеччина пригрозила рф наслідками, якщо вона не погодиться на перемир'я
Фото: з вільного доступу
Берлін готовий запропонувати подальші пакети озброєння для України
Німеччина очікує, що росія погодиться на припинення вогню, інакше москву очікуватимуть наслідки.
 
Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганн Вадефул, якого цитує The Guardian.
 
За словами Вадефула, Берлін "очікує, що росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів". У разі ж провалу діалогу Берлін готовий запропонувати подальші пакети озброєння для України.
 
У тому ж числі голова відомства попередив росію про подальші наслідки, у вигляді посилення санкцій.
 
війна в УкраїніНімечина допомогаросія окупанти

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