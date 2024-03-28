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ПОЛІТИКА

Німеччина прискорить закупівлю зброї в рамках реформування оборонної промисловості

28 березня 2024, 09:39
Німеччина прискорить закупівлю зброї в рамках реформування оборонної промисловості
Фото: з вільного доступу
Уряд створив спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації німецької армії після вторгнення рф в Україну, і 80% цієї суми вже закладено в бюджеті.

Німеччина планує прискорити процес схвалення закупівель зброї на тлі війни рф проти України.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє Bloomberg.

За його словами, країні необхідно забезпечити нарощування виробництва товарів, які підвищують потенціал безпеки країни.

Хабек навів як приклад рф, яка загрожує країнам Європи і веде війну проти України.

"Ситуація з глобальними загрозами змінилася, і не замислюватися про це було б наївно", - додав він.

Видання пише, що війна в Європі змусила Німеччину переосмислити свій підхід до оборони і збільшити витрати. Берлін є другим за величиною прихильником Києва як у фінансовому, так і у військовому відношенні після США. Він надав або виділив цілих 28 мільярдів євро допомоги.

"Тим не менш, правляча коаліція не змогла домовитися про постачання таких необхідних ракет великої дальності "Таурус". Хоча канцлер Олаф Шольц виступив проти цього, побоюючись стати учасником війни, його партнери Хабек і міністр фінансів Крістіан Лінднер виступають за їх надання", - пише Bloomberg.

Уряд створив спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації німецької армії після вторгнення рф в Україну, і 80% цієї суми вже закладено в бюджеті.

Хабек заявив, що працює над створенням альтернативних фондів, щойно ця сума закінчиться, щоб компанії могли планувати більші замовлення на зброю.

Він додав, що процеси схвалення закупівель зброї занадто тривалі і їх необхідно прискорити. Також буде переглянуто правила щодо товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях.

Про ризик нападу з боку росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.

Німеччинаоборонна промисловістьвійна в України

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