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ПОЛІТИКА

Німеччина прийме наступну конференцію з відновлення України в червні 2024 року

21 вересня 2023, 08:59
Німеччина прийме наступну конференцію з відновлення України в червні 2024 року
Фото: з вільного доступу
Німеччина говорить про незмінну солідарність із Україною.

На тлі заяв про більшу відповідальність у питанні підтримки України у Німеччині заявили, що приймуть наступну конференцію з питань відновлення нашої держави у червні 2024 року.

Рішення прийняли після зустрічі між канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом України Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Слова речника уряду Штеффена Гебештрайта цитує CNN.

За його словами, конференція запланована на 11 червня 2024 року в Берліні. Конференцію з відновлення України у 2023 році приймала Велика Британія у Лондоні.

"Лідери зустрілися в середу протягом півгодини і обговорили політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні", - розповів Гебештрайт.

Згідно з повідомленням, Зеленський подякував німецькому уряду за військову підтримку. Водночас Шольц підтвердив незмінну солідарність Німеччини з Україною.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні, до якого зокрема, увійшли броньовані машини для розмінування Wisent 1 та машини піхоти Marder модифікації 1A3 з боєприпасами.

війнаНімечинавідновлення україни

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