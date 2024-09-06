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ПОЛІТИКА

Німеччина разом з європейськими партнерами передадуть Україні ще 77 танків Leopard 1A5

06 вересня 2024, 14:16
Німеччина разом з європейськими партнерами передадуть Україні ще 77 танків Leopard 1A5
Пісторіус оголосив про надання техніки на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" сьогодні, 6 вересня.

Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Також Берлін з іншими партнерами надасть українським військам ще 77 танків Leopard 1A5.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитують Spiegel та Tagesschau.

Пісторіус оголосив про надання техніки на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" сьогодні, 6 вересня.

За його словами, Німеччина передасть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 млн євро. Шість машин буде направлено в Україну цього року, ще шість - у 2025 році. 

Крім того, Пісторіус заявив, що Німеччина з іншими європейськими партнерами готуються передати українській армії 77 основних бойових танків Leopard 1A5. Як зазначив міністр оборони, союзники "хочуть якомога швидше" зробити це.

Танки Leopard 1A5 Україні передадуть Німеччина у співпраці з Данією та Нідерландами.

Сьогодні, 6 вересня, на авіабазі в Німеччині проходить 24-те засідання у форматі "Рамштайн" для допомоги Україні. Президент України Володимир Зеленський казав, що на зустрічі обговорять «далекобійні рішення партнерів», маючи на увазі дозвіл бити далекобійною зброєю по цілях у росії.

Німеччинадопомога УкраїніРамштайнLeopardБорис Пісторіус

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