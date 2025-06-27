Німеччина різко змінила позицію щодо продажу літаків Eurofighter Typhoon Туреччині

0Згідно з даними видання, новий уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом зайняв більш поступливу позицію щодо експорту озброєнь, на відміну від попереднього коаліційного уряду Олафа Шольца

Новий уряд Німеччини змінив радикальну позицію щодо заборони продажу Туреччині бойових літаків Eurofighter Typhoon, тому раніше відкладений контракт може бути поновлено.

Згідно з даними видання, новий уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом зайняв більш поступливу позицію щодо експорту озброєнь, на відміну від попереднього коаліційного уряду Олафа Шольца, який виступав проти продажу Eurofighter Туреччині.

Судячи з повідомлень джерел Handelsblatt, угода про експорт може бути незабаром затверджена у міністерстві оборони країни.