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Німеччина розглядає можливість надати Україні ще одну систему Patriot – Bloomberg

07 червня 2024, 20:53
Німеччина розглядає можливість надати Україні ще одну систему Patriot – Bloomberg
джерело slovoidilo
Італія збирається відправити одну зі своїх систем SAMP-T після саміту G7, який відбудеться цього місяця.

Німеччина розглядає можливість відправити в Україну четверту систему Patriot.

Про це пише Bloomberg.

Раніше уряд канцлера Олафа Шольца пообіцяв три установки, зокрема, остання заява з'явилася у квітні. Щодо останнього випадку, то Берлін ще не ухвалив остаточне рішення.

Видання зазначає, що німецький уряд активно докладає зусиль щодо об'єднання можливостей протиповітряної оборони серед союзників, оскільки динаміка війни змінилася на користь росії. 

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила минулого місяця, що вдалося зібрати майже 1 мільярд євро на додаткову підтримку протиповітряної оборони, насамперед, на купівлю ракет для ППО. Берлін також поставив десятки зенітних установок Gepard та кілька систем ППО Iris-Т.

Союзники, серед яких США і Румунія, теж розглядають можливість надати Києву систему Patriot, а Італія має намір відправити одну зі своїх систем SAMP-T після саміту "Великої сімки", який відбудеться цього місяця.

Німеччинавійна в УкраїніППО Patriotросія-агресор

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