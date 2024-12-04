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ПОЛІТИКА

Німеччина розглядає можливість участі військових у підтримці миру в Україні

04 грудня 2024, 14:31
Німеччина розглядає можливість участі військових у підтримці миру в Україні
Фото: РБК-Україна
Зазначається, що це питання було піднято під час засідання НАТО в Брюсселі.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що німецькі військові можуть бути залучені для підтримки миру в Україні.

Про це повідомляє Berliner-Zeitung.

За її словами, це можливо у разі досягнення припинення вогню між Україною та росією.

Зазначається, що це питання було піднято під час засідання НАТО в Брюсселі.

Бербок підкреслила, що Німеччина готова підтримувати всі ініціативи, які сприятимуть довгостроковому миру, включаючи гарантії безпеки, міжнародні миротворчі місії або посилення військової допомоги Україні.

За її словами, присутність німецьких солдатів буде можливою тільки за умови встановлення реального перемир’я. 

Схожу ініціативу раніше обговорювала новий верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас.

Вона назвала потенційними учасниками таких миротворчих місій військових європейських країн, які готові до обговорення можливості розгортання своїх контингентів для забезпечення миру в Україні.

Влітку цього року президент Франції Еммануель Макрон також припустив можливість залучення сил НАТО для підтримки України.І хоча це викликало широку дискусію серед союзників, йшлося не про безпосередню участь у бойових діях, а про роботу військових інструкторів. Тоді Литва, Латвія, Естонія та Канада заявили про готовність обговорювати деталі цієї пропозиції.

НімеччинаБербокпідтримка України

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