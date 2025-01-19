Німеччина розглядає участь у гарантуванні миру в Україні – Пісторіус

Пісторіус вважає ключовим те, як створити той рівень безпеки для України, який би запобіг повторному нападу росії через кілька років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що німецькі військові могли би взяти участь у гарантуванні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Süddeutsche Zeitung.

Відповідаючи на питання про можливе розгортання німецьких військ у буферній зоні між Україною та росією, Пісторіус заявив, що це "буде обговорюватися тоді, коли настане час".

"Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі. Тому очевидно, що ми будемо відігравати певну роль і повинні взяти на себе відповідальність", – сказав німецький міністр.

Пісторіус вважає ключовим те, як створити той рівень безпеки для України, який би запобіг повторному нападу росії через кілька років.

Він також повідомив, що найближчим часом поїде до США, щоб поспілкуватися з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа.

"Кандидат на посаду міністра оборони США поки не затверджений. Однак ми зацікавлені у швидкій зустрічі та обміні думками у Вашингтоні на початку лютого", – додав Пісторіус.