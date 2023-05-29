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Німеччина розгортає ППО Patriot в Литві для захисту саміту НАТО

29 травня 2023, 12:38
Німеччина розгортає ППО Patriot в Литві для захисту саміту НАТО
джерело slovoidilo
Німеччина розмістить у Литві систему протиповітряної оборони далекого радіусу дії Patriot для забезпечення безпеки саміту НАТО у Вільнюсі в липні.

Про це повідомляє LRT.

Patriot будуть перекинуті зі Словаччини, їх допоміжні підрозділи передислокують з Польщі.

Німеччина також надасть інші засоби наземного, повітряного і морського базування для забезпечення безпеки саміту. 

Самі має відбутися 11-12 липня.

НімеччинаЛитваPatriot

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