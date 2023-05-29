Німеччина розгортає ППО Patriot в Литві для захисту саміту НАТО
29 травня 2023, 12:38
джерело slovoidilo
Німеччина розмістить у Литві систему протиповітряної оборони далекого радіусу дії Patriot для забезпечення безпеки саміту НАТО у Вільнюсі в липні.
Про це повідомляє LRT.
Patriot будуть перекинуті зі Словаччини, їх допоміжні підрозділи передислокують з Польщі.
Німеччина також надасть інші засоби наземного, повітряного і морського базування для забезпечення безпеки саміту.
Самі має відбутися 11-12 липня.