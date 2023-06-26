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Німеччина розмістить у Литві тисячі військових на постійній основі

26 червня 2023, 15:07
Німеччина розмістить у Литві тисячі військових на постійній основі
Фото: з вільних джерел
Все заради того, аби зміцнити східний фланг НАТО.

Німеччина планує відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Tagesspiegel.

"Німеччина готова розмістити в Литві на постійній основі потужну бригаду", – сказав німецький міністр під час візиту до Вільнюса.

За його словами, обов'язковою умовою є створення необхідної інфраструктури для розміщення солдатів і навчань.

Пісторіус підкреслив, що це є великим викликом і не питанням кількох місяців. Водночас він не уточнив, коли саме німецька бригада буде дислокована у Литві.

Поки що Бундесвер розмістив у Литві на постійній основі лише так званий штаб бригади, тоді як бойові підрозділи відправляються до країн Балтії лише на більш тривалі навчання, а потім повертаються до своїх казарм у Німеччині.

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