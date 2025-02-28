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Німеччина розробляє нову далекобійну ракету – Defense Express

28 лютого 2025, 14:55
Німеччина розробляє нову далекобійну ракету – Defense Express
Фото: з вільного доступу
Вона буде без американських компонентів
Німеччина розробляє нову далекобійну ракету RCM² на 500 км без американських компонентів, яка для України може стати цікавішою за Taurus. 
 
Про це пише Defense Express.
 
Питання постачання крилатих ракет Taurus для України залишається відкритим, особливо з огляду на результати виборів у Німеччині. Проте є суттєва проблема: Taurus створена для запуску з літаків, що вимагає спеціальних носіїв, з якими є пені нюанси. Наприклад, навіть для адаптації шведських "Гріпенів" під ці ракети потрібен час і додаткові зусилля.
 
На цьому тлі перспективною є розробка нової німецької далекобійної ракети RCM² із дальністю до 500 км, яку можна запускати з різних платформ. Така гнучкість робить її потенційно цікавішою для України.
 
"Але нюанс в тому, що RCM² зараз тільки набуває перших обрисів", - йдеться у публікації.
 
За інформацією німецького порталу Hartpunkt, який посилається на "добре поінформовані джерела", компанія MBDA Germany, що працює над RCM², планує цього року остаточно визначити її "дизайн": обриси, деталі конструкції, габарити тощо. Перші випробувальні пуски з наземної платформи очікуються до 2028 року.
 
Рендери MBDA Germany демонструють можливі варіанти запуску RCM²: з вертикальної пускової установки на фрегатах, скидання з транспортного літака A400M або використання реактивної системи M270 MLRS (три такі установки вже передані ЗСУ).
 
Очікується, що ракета матиме довжину близько 4 метрів і стартову масу 350 кг, де приблизно третину становитиме бойова частина. Для наземних платформ передбачено використання стартового прискорювача, що збільшить її розміри та вагу.
 
При цьому інженери MBDA Deutschland свідомо уникають використання американських комплектуючих, щоб уникнути проблем з експортним контролем тощо, й це гальмує темп робіт.
 
Водночас існує ймовірність використання окремих елементів конструкції Taurus, як-от рулів, що може прискорити процес розробки.
 
Найцікавіше, що роботи над RCM² наразі фінансуються самою компанією MBDA Deutschland та веде їх за власною ініціативою, але при цьому підтримує зв’язок із потенційними покупцями.
 
Як зазначає Defense Express, наразі всі ці характеристики свідчать про те, що RCM² може стати цікавішим варіантом для України, ніж Taurus. Однак проєкт ще на початковій стадії, і до його завершення знадобиться час.

 

Німеччинаракетивійна в Україніросія окупанти

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