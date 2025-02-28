Німеччина розробляє нову далекобійну ракету – Defense Express

Вона буде без американських компонентів

Німеччина розробляє нову далекобійну ракету RCM² на 500 км без американських компонентів, яка для України може стати цікавішою за Taurus.

Про це пише Defense Express.

Питання постачання крилатих ракет Taurus для України залишається відкритим, особливо з огляду на результати виборів у Німеччині. Проте є суттєва проблема: Taurus створена для запуску з літаків, що вимагає спеціальних носіїв, з якими є пені нюанси. Наприклад, навіть для адаптації шведських "Гріпенів" під ці ракети потрібен час і додаткові зусилля.

На цьому тлі перспективною є розробка нової німецької далекобійної ракети RCM² із дальністю до 500 км, яку можна запускати з різних платформ. Така гнучкість робить її потенційно цікавішою для України.

"Але нюанс в тому, що RCM² зараз тільки набуває перших обрисів", - йдеться у публікації.

За інформацією німецького порталу Hartpunkt, який посилається на "добре поінформовані джерела", компанія MBDA Germany, що працює над RCM², планує цього року остаточно визначити її "дизайн": обриси, деталі конструкції, габарити тощо. Перші випробувальні пуски з наземної платформи очікуються до 2028 року.