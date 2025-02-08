Німеччина розробляє новий танк з надпотужною гарматою

Ймовірно, він називатиметься "‎Leopard 3"‎.

Німеччина почала розробку основного бойового танка, в ЗМІ його звуть "‎Leopard 3", але він може отримати і іншу назву.

Про це з посиланням на документи управління закупівель Бундесверу пише Defense Express.

Йдеться про оновлення майже всіх основних компонентів Leopard 2, який наразі активно використовує як сама Німеччина, так і інші країни світу, включно з Україною.

Є інформація, що збрйовий конценр Rheinmetall створить для Leopard 3 кілька типів 130-мм танкових боєприпасів для гармати Rh-130 L/51, а також мова йде про "атестаційний" боєприпас DM13, багатофункціональний фугасний DM11 та бронебійний кінетичний DM23.

В Rheinmetall кажуть, що в порівнянні зі звичайною 120-мм гарматою кінетична енергія пострілу зросте на 50%. Екіпаж танка складатиме три людини.

Крім того, Leopard 3 матиме новий двигун Olymp, який розробляє компанія Liebherr, а також буде посилено захист танку - йдеться про систему MUSS, розроблену компанією Hensoldt.

Система буде фіксувати лазерне опромінення та протидіяти протитанковим керованим ракетам. Також вона зможе фіксувати роботу оптичних приладів.

Фахівці вважають, що танк буде оснащений комплексом активного захисту та отримає комбіновані рішення, які довозлять протидіяти дронам. Це особливо актуально у зв’язку з досвідом російсько-української війни.