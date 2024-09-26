Німеччина схвалила 400 млн євро на військову допомогу Україні

Гроші дозволять закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, військову техніку та боєприпаси для України.

Бундестаг погодив пропозицію німецького уряду щодо збільшення фінансування військової підтримки України. Йдеться про приблизно 400 млн євро.

Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що Німеччина надасть додаткові 170 млн євро в короткостроковій перспективі для відновлення енергетичної інфраструктури України, оскільки агресивна війна росії завдала величезної шкоди українським містам та інфраструктурі.

Кошти дозволять закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить українські Збройні сили у захисті.