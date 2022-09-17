Німеччина схвалила продаж Україні RCH-155 - ЗМІ
Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag у суботу, 17 вересня.
Контракт на постачання 18 самохідних артилерійських установок коштує 216 млн євро, зазначає ЗМІ.
Глави українського та німецького міністерств оборони – Олексій Резніков та Христине Ламбрехт – обговорювали контракт ще в липні цього року. Проте постачання RCH-155 відбудуться не раніше ніж через 30 місяців після укладання контракту.
Джерела видання з української сторони заявили, що Київ кілька разів порушував питання про придбання RCH-155, проте в останні тижні Берлін не давав жодної відповіді.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що RCH-155 буде ефективним вкладом у посилення української армії.
"Сподіваюся, що федеральний уряд продовжить послідовно йти цим шляхом", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що Шольц відмовився надати Україні сучасні танки.
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