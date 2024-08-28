Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина скорочує військову допомогу Україні, але зберігає підтримку – Шольц

28 серпня 2024, 18:10
Німеччина скорочує військову допомогу Україні, але зберігає підтримку – Шольц
Олаф Шольц
Хоча панікувати рано, на початку поточного року ситуація була схожою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що попри намагання посіяти сумніви в готовності його держави продовжувати допомогу Києву Німеччина й надалі надаватиме свою фінансову, економічну, політичну та військову підтримку Україні так довго, як це буде потрібно.

Таку заяву він зробив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після їх переговорів у Берліні 28 серпня, передає Укрінформ.

Однак військову підтримку буде зменшено вдвічі - з майже 8 млрд евро до 4 млрд евро. 

"У проєкті бюджету на наступний рік передбачено й буде на двосторонню військову підтримку Україні 4 млрд євро. Додатково ми разом із країнами G7 надамо Україні $50 млрд кредиту", – сказав Шольц.

За його словами, це має забезпечити гарантовану, надійну фінансову підтримку.

Кредит, нагадав Шольц, буде покриватися прибутками від заморожених активів Центрального банку Росії, як було вирішено в червні на саміті Групи в Італії. Шольц упевнений, що це є непростим завданням, але його цілком можливо реалізувати.

Зараз представники всіх зацікавлених держав інтенсивно працюють над технічними умовами, зокрема, німецький канцлер провів консультації з керівництвом Єврокомісії, з керівниками інших партнерів по "Великій сімці".

"Вірю, що ми найближчим часом ми зможемо з'ясувати технічні вимоги", – зауважив Шольц.

НімеччинавійнаОлаф Шольцпідтримка України

Останні матеріали

Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Cуспільство
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 23:40
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Політика
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 16:50
російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Політика
російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 11:13
росіяни призупинили просування ЗСУ в Курській області. 30 тисяч кинуто на цей напрямок – Том Купер
Cуспільство
росіяни призупинили просування ЗСУ в Курській області. 30 тисяч кинуто на цей напрямок – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 03:46
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Cуспільство
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 16:11
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Політика
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 10:57
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи
Політика
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи "свій-чужий" у російських військах – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 22:48
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали
Технології
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали "коридори" в російській протиповітряній обороні – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 14:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється