Німеччина скорочує військову допомогу Україні, але зберігає підтримку – Шольц

Хоча панікувати рано, на початку поточного року ситуація була схожою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що попри намагання посіяти сумніви в готовності його держави продовжувати допомогу Києву Німеччина й надалі надаватиме свою фінансову, економічну, політичну та військову підтримку Україні так довго, як це буде потрібно.

Таку заяву він зробив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після їх переговорів у Берліні 28 серпня, передає Укрінформ.

Однак військову підтримку буде зменшено вдвічі - з майже 8 млрд евро до 4 млрд евро.

"У проєкті бюджету на наступний рік передбачено й буде на двосторонню військову підтримку Україні 4 млрд євро. Додатково ми разом із країнами G7 надамо Україні $50 млрд кредиту", – сказав Шольц.

За його словами, це має забезпечити гарантовану, надійну фінансову підтримку.

Кредит, нагадав Шольц, буде покриватися прибутками від заморожених активів Центрального банку Росії, як було вирішено в червні на саміті Групи в Італії. Шольц упевнений, що це є непростим завданням, але його цілком можливо реалізувати.

Зараз представники всіх зацікавлених держав інтенсивно працюють над технічними умовами, зокрема, німецький канцлер провів консультації з керівництвом Єврокомісії, з керівниками інших партнерів по "Великій сімці".

"Вірю, що ми найближчим часом ми зможемо з'ясувати технічні вимоги", – зауважив Шольц.