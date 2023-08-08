Німеччина стимулює свої компанії інвестувати в Україну

Уряд країни збільшив державні гарантії німецьким компаніям, що інвестуватимуть гроші в Україну.

Влада ФРН розширила державні гарантії для німецьких компаній, які вирішать інвестувати в Україну.

Про це повідомила пресслужба Федерального міністерства економіки Німеччини.

Рішення Мінекономіки ФРН передбачає, що німецький уряд відтепер покриватиме не лише майнові збитки аж до повної втрати інвестицій, а й конвертаційні та трансферні ризики за виплати відсотків за інвестиційно подібними кредитами.

"Йдеться про довгострокові кредити, які німецькі компанії часто використовують на додаток до звичайної участі в капіталі для фінансування українських дочірніх підприємств", – пояснюється в повідомленні.

Крім того, німецький уряд щонайменше до 2025 року не стягуватиме плату за подання заявки про гарантії для інвестицій в Україну. За українськими гарантіями німецькі підприємства сплачуватимуть лише щорічний збір за надання гарантії.

Розширення інвестиційних гарантій стало можливим завдяки тому, що Національний банк України зняв певні обмеження на перекази та обмін валюти на прохання німецької сторони.

За даними Мінекономіки ФРН, наразі в Україні діють інвестиційні гарантії для 14 підприємств із загальним обсягом покриття 280 мільйонів євро, не враховуючи заявок, які наразі перебувають на розгляді.