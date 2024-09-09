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Німеччина сумнівається у готовності росії до мирних переговорів – DW

09 вересня 2024, 21:07
Німеччина сумнівається у готовності росії до мирних переговорів – DW
Фото: з вільного доступу
Уряд Німеччини не бачить ознак готовності російського керівництва до конструктивного вступу до мирних переговорів щодо України.
Попри заяви канцлера ФРН Олафа Шольца про необхідність прискорити початок мирного процесу в Україні, уряд Німеччини сумнівається у готовності Кремля до дипломатичного врегулювання.
 
Про це повідомляє DW з посиланням на заяву офіційного представника уряду країни Штеффена Хебештрайта.
 
За його словами, нещодавні заяви російського керівництва про війну проти України "не створюють враження його готовності конструктивно почати мирні переговори". При цьому канцлер "без жодних вагань провів би телефонну розмову з цього питання з російським президентом", якби вважав її на даний момент "доцільною".
 
Він підкреслив, що у Берліні поки що не можуть назвати дату "наступної мирної конференції", адже це було б "поспішним".
 
"Однак зрозуміло, що у всьому світі … вважають за необхідне якнайшвидше закінчити цю війну", - резюмував Хебештрайт.
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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