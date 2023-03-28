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Німеччина суттєво збільшить військову допомогу Україні – Der Spiegel

28 березня 2023, 08:57
Німеччина суттєво збільшить військову допомогу Україні – Der Spiegel
Берлін хоче збільшити допомогу з 3 до понад 15 мільярдів євро.

Німеччина хоче вп’ятеро збільшити військову допомогу Україні та довести її до понад €15 мільярдів.

Про це повідомляє  Der Spiegel.

"Збройна допомога Україні значно розширюється", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Німеччина хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.
 
"Берлін хоче збільшити допомогу з €3 до понад €15 мільярдів", - додали у Spiegel.

Як повідомлялося, Німеччина поставила 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги. За словами голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна зможе сформувати два батальйони (62 танки) з Leopard 2.
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