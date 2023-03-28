Німеччина суттєво збільшить військову допомогу Україні – Der Spiegel

Берлін хоче збільшити допомогу з 3 до понад 15 мільярдів євро.

Німеччина хоче вп’ятеро збільшити військову допомогу Україні та довести її до понад €15 мільярдів.



Про це повідомляє Der Spiegel.

"Берлін хоче збільшити допомогу з €3 до понад €15 мільярдів", - додали у Spiegel.

Як повідомлялося, Німеччина поставила 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги. За словами голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна зможе сформувати два батальйони (62 танки) з Leopard 2.

"Збройна допомога Україні значно розширюється", - йдеться у матеріалі.Зазначається, що Німеччина хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.