Німеччина синхронізує з США виведення своїх військ з Афганістану

За даними The Times, Британія наслідує прикладу США і виведе своїх приблизно 750 військових

Міністр оборони Німеччини оголосила, що Бундесвер вийде з Афганістану у вересні - заява прозвучала на тлі планів США вивести свої війська з країни до 11 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми завжди говорили, що заходимо разом і виходимо разом. Я виступаю за упорядковане виведення військ і очікую, що ми вирішимо це сьогодні (в НАТО)", - сказала Крамп-Карренбауер німецькому телеканалу ARD.

Вона повідомила, що рішення НАТО з цього приводу буде прийнято після спеціального засідання так званої "четвірки".

За даними The Times, Британія наслідує прикладу США і виведе своїх приблизно 750 військових.

Газета, посилаючись на джерела, заявила, що британським військовим було б складно без американської підтримки, оскільки вони опираються на бази США та інфраструктуру.

Через 20 років після терактів 11 вересня 1300 німецьких військових все ще перебувають в Афганістані. Німеччина бере участь в місії під керівництвом НАТО з навчання афганських національних сил оборони.

Нагадаємо, що Столтенберг оцінив можливість виведення військ НАТО з Афганістану - існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну в притулок для терористів.