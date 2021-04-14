Німеччина синхронізує з США виведення своїх військ з Афганістану
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми завжди говорили, що заходимо разом і виходимо разом. Я виступаю за упорядковане виведення військ і очікую, що ми вирішимо це сьогодні (в НАТО)", - сказала Крамп-Карренбауер німецькому телеканалу ARD.
Вона повідомила, що рішення НАТО з цього приводу буде прийнято після спеціального засідання так званої "четвірки".
За даними The Times, Британія наслідує прикладу США і виведе своїх приблизно 750 військових.
Газета, посилаючись на джерела, заявила, що британським військовим було б складно без американської підтримки, оскільки вони опираються на бази США та інфраструктуру.
Через 20 років після терактів 11 вересня 1300 німецьких військових все ще перебувають в Афганістані. Німеччина бере участь в місії під керівництвом НАТО з навчання афганських національних сил оборони.
Нагадаємо, що Столтенберг оцінив можливість виведення військ НАТО з Афганістану - існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну в притулок для терористів.
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