Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Німеччина синхронізує з США виведення своїх військ з Афганістану

За даними The Times, Британія наслідує прикладу США і виведе своїх приблизно 750 військових
Міністр оборони Німеччини оголосила, що Бундесвер вийде з Афганістану у вересні - заява прозвучала на тлі планів США вивести свої війська з країни до 11 вересня.
Німеччина синхронізує з США виведення своїх військ з Афганістану Фото: АА

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми завжди говорили, що заходимо разом і виходимо разом. Я виступаю за упорядковане виведення військ і очікую, що ми вирішимо це сьогодні (в НАТО)", - сказала Крамп-Карренбауер німецькому телеканалу ARD.

Вона повідомила, що рішення НАТО з цього приводу буде прийнято після спеціального засідання так званої "четвірки".

За даними The Times, Британія наслідує прикладу США і виведе своїх приблизно 750 військових.

Газета, посилаючись на джерела, заявила, що британським військовим було б складно без американської підтримки, оскільки вони опираються  на бази США та інфраструктуру.

Через 20 років після терактів 11 вересня 1300 німецьких військових все ще перебувають в Афганістані. Німеччина бере участь в місії під керівництвом НАТО з навчання афганських національних сил оборони. 

Нагадаємо, що Столтенберг оцінив можливість виведення військ НАТО з Афганістану - існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну в притулок для терористів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2021 13:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.