Німеччина та Британія перехопили три російські військові літаки

Над Балтійським морем перехоплено три російські військові літаки, які летіли без радіолокаційних транспондерів.

Про це поінформували Військово-повітряні сили Німеччини, пише Reuters.

Літаки німецьких і британських Повітряних сил були направлені для ідентифікації двох російських винищувачів Су-27 та одного Іл-20, повідомили ВПС Німеччини.

Військово-повітряні сили Німеччини опублікували кілька знімків російських літаків під час здійснення польотів.