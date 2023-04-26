Німеччина та Британія перехопили три російські військові літаки
26 квітня 2023, 11:49
Над Балтійським морем перехоплено три російські військові літаки, які летіли без радіолокаційних транспондерів.
Про це поінформували Військово-повітряні сили Німеччини, пише Reuters.
Літаки німецьких і британських Повітряних сил були направлені для ідентифікації двох російських винищувачів Су-27 та одного Іл-20, повідомили ВПС Німеччини.
Військово-повітряні сили Німеччини опублікували кілька знімків російських літаків під час здійснення польотів.