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Німеччина та Данія обіцяють Україні десятки танків Leopard найближчими тижнями

03 липня 2023, 18:57
Німеччина та Данія обіцяють Україні десятки танків Leopard найближчими тижнями
Крім того, німецькі інструктори продовжують допомагати навчати українських військових.

Берлін спільно з Копенгагеном передадуть Україні десятки танків Leopard 1А5 найближчими тижнями.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita.

"Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями", – сказав він.

"Багато експертів вважають, що якби західні держави, включно з Німеччиною, швидше передали Україні зброю у 2022-му та першій половині 2023 року, росія не захопила б стільки півдня України і не встигла б там закріпитися. Не було б стільки жертв. Надмірний страх путіна перед ескалацією війни не був помилкою?" – запитали Пісторіуса журналісти. 

Він ухилився від прямої відповіді, заявивши, що "для ФРН рішення, прийняті відразу після 24 лютого, стали справжнім проривом". За його словами, Німеччина надає другу за величиною військову допомогу Україні у сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в межах Євросоюзу.

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