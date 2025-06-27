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Німеччина та Франція сперечаються щодо тарифної угоди ЄС зі США

27 червня 2025, 08:55
Німеччина та Франція сперечаються щодо тарифної угоди ЄС зі США
Фото: з вільного доступу
Президентка Єврокомісії каже, що "всі варіанти лишаються на столі".
Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками переговорів лідерів на саміті ЄС у Брюсселі заявила, що Європа готова до підписання торговельної угоди зі США, але розглядає варіант невдачі будь-яких домовленостей. 
 
Про це пише The Guardian.
 
Фон дер Ляєн розповіла, що буквально у четвер отримала оновлену версію пропозицій зі США щодо тарифів. Президентка Єврокомісії пообіцяла відстоювати інтереси ЄС і підкреслила, що "всі варіанти залишаються на столі".
 
За інформацією ЗМІ, торговельна угода з Трампом стала причиною для суперечки між двома найбільш економічно потужними державами блоку - Німеччиною та Францією. Канцлер Фрідріх Мерц під тиском німецьких автовиробників пропонує "швидку та неускладнену угоду", погоджуючись з асиметричними тарифами на користь США. 
 
Натомість президент Емманюель Макрон вважає поступки Вашингтону шкідливими для довгострокових перспектив ЄС щодо конкурентоздатності на світовому ринку.
НімеччинаФранціявійна в Україніросія окупанти

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