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Німеччина та Канада куплять у США 17 літаків-розвідників Poseidon на $3,4 млрд

08 березня 2024, 12:13
Німеччина та Канада куплять у США 17 літаків-розвідників Poseidon на $3,4 млрд
Фото: з вільного доступу
Повне виконання замовлення очікується у березні 2028 року.

Котракт на постачання літаків морського патрулювання P-8A Poseidon Німеччині та Канаді уклало міністерство оборони США із компанією Boeing. Сума контракту складає  $3,4 млрд.

Про це йдеться у звіті Пентагону, повідомляє АрміяInform.

"Корпорація Boeing отримала контракт за фіксованою ціною $3 407 940 833 для закупівлі та поставки 17 багатоцільових морських повітряних суден P-8A", – йдеться в публікації.

Зокрема, 14 літаків Boeing P-8A Poseidon доставлять Канаді, ще три направлять до Німеччини. Також до угоди включено проведення супутніх інженерних робіт. Повне виконання замовлення очікується у березні 2028 року.

Більшість виробничих потужностей (98%) буде задіяна в Сіетлі, штат Вашингтон, а також на низці підприємств у Каліфорнії, Аризоні та Алабамі.

Підрядником є командування військово-морських авіаційних систем Патаксент-Рівер, штат Меріленд.  Boeing також розробить софт для систем навчання льотних екіпажів та технічного обслуговування винищувачів F/A-18E та літаків EA-18G для Австралії.

Цей котракт є частиною стратегії США щодо зміцнення співпраці з союзниками по НАТО щодо безпеки в Атлантичному та Тихоокеанському регіонах, а постачання літаків P-8A Poseidon сприяє підвищенню здатності Канади та Німеччини до протидії загрозам.

Перший P-8A для Канади має надійти у 2026 році. При цьому всі патрульні літаки, як очікується, будуть доставлені до осені 2027 року. Повна оперативна готовність усіх канадських Poseidon очікується до 2033 року.

Своєю чергою після початкової закупівлі п’яти P-8A Poseidon у червні 2021 року Німеччина у листопаді 2023 року вирішила замовити ще три додаткові патрульні літаки, щоб загальна кількість P-8 для ВМС Німеччини досягла восьми. Перший літак буде доставлений у 2025 році.

Крім того, німецька промисловість є важливим партнером програми P-8A Poseidon. У Німеччині Boeing співпрацює з ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH і Lufthansa Technik для забезпечення системної інтеграції, навчання та підтримки нових літаків.

На кінець 2023 року Німеччина мала п’ять таких літаків, а для Канади це будуть перші авіалайнери цієї моделі.

Найбільше подібних машин у США, 100 літаків, ще 28 — у виробництві.

КанадаНімечинарозвідкалітакивійна в Україніросія окупанти

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