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Німеччина та Норвегія анонсували новий оборонний договір

22 липня 2025, 11:36
Німеччина та Норвегія анонсували новий оборонний договір
Угоди укладаються паралельно з оборонними структурами НАТО

Німеччина та Норвегія оголосили про розробку двостороннього оборонного договору, який стане черговою угодою в серії нещодавніх домовленостей про безпеку між європейськими країнами. Договір, який мають підготувати міністри оборони обох країн, покликаний закріпити оборонну співпрацю, яка значно активізувалася після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Euractiv.

Берлін та Осло є одними з основних прихильників нещодавньої ініціативи європейських членів НАТО щодо закупівлі оборонного обладнання американського виробництва для України. Міністри оборони цих країн також закликали НАТО покращити захист європейської підводної інфраструктури на тлі побоювань щодо підозрюваних актів саботажу, приписуваних росії та Китаю, які були скоєні в останні місяці.
 
У спільній декларації Німеччина та Норвегія наголосили, що їхнє тісне партнерство ґрунтується на спільних цінностях. Вони підтвердили спільну участь у забезпеченні морської безпеки, а також заявили про тіснішу співпрацю на суші та навіть у космосі.
 
Запланований договір доповнить ширші зусилля зі зміцнення європейських оборонних структур через двосторонні угоди. Це є відповіддю на загрози з боку росії та потенційний вихід Америки з архітектури безпеки континенту за часів можливого президентства Дональда Трампа.
 
"Якщо в цій жахливій війні в Україні є щось хороше, то це те, що вона об’єднує нас, європейців", – сказав канцлер Фрідріх Мерц на прес-конференції зі своїм норвезьким колегою Юнасом Гаром Штере в Берліні.
 
Він додав, що ці зусилля зосереджені на країнах, що не входять до ЄС, таких як Норвегія та Велика Британія, але наголосив, що це "не суперечить нашій європейській політиці".
 
Ці угоди укладаються паралельно з оборонними структурами НАТО, які вже є обов'язковими для більшості європейських союзників. Минулого тижня Німеччина підписала з Великою Британією всеохоплюючий договір під назвою Кенсінгтонський договір, який включає зобов'язання щодо тіснішого партнерства у сфері безпеки. Лише кількома днями раніше Велика Британія та Франція оголосили, що вперше почнуть координувати свої незалежні сили ядерного стримування. Париж і Берлін також планують активізувати свої оборонні відносини пізніше цього літа.
НімеччинаНорвегіявійна в Україніросія окупанти

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