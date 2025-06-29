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Німеччина та союзники провели великі військові навчання на Рейні

29 червня 2025, 14:55
Німеччина та союзники провели великі військові навчання на Рейні
Фото: з вільного доступу
Під час "Великого переправлення" в Калькарі сили німецько-британського піонерського мостового батальйону 130 з Міндена були підкріплені голландською та італійською ротами.
Річка Рейн стала ареною масштабних навчань. Німеччина разом із союзниками тренує переправу військ і важкої техніки.
 
Про це повідомляє dpa.
 
В суботу, 28 червня. військові підрозділи з чотирьох країн здійснили велику переправу військ та важкої техніки через річку Рейн у Німеччині під час спільних навчань.
 
За даними Бундесверу, збройних сил Німеччини, у 14-денних навчаннях, які мають завершитися до кінця наступного тижня, візьмуть участь близько 1200 солдатів та 500 одиниць техніки.
 
Під час "Великого переправлення" в Калькарі сили німецько-британського піонерського мостового батальйону 130 з Міндена були підкріплені голландською та італійською ротами.
 
Завдання полягало в тому, щоб побудувати пороми з власними системами для забезпечення перетину водного шляху після кількох днів ретельної підготовки та розвідки.
 
Варто зауважити, що ширина Рейну в Калькарі становить близько 300 метрів. Війська та транспортні засоби були переміщені до місця призначення дорогами загального користування.
 
Після Рейну найближчими днями відбудеться ще один запланований перетин річки Везер у районі Гамельна в Нижній Саксонії.

 

НімеччинаНАТОвійна в Україніросія окупанти

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