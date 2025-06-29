Німеччина та союзники провели великі військові навчання на Рейні

Під час "Великого переправлення" в Калькарі сили німецько-британського піонерського мостового батальйону 130 з Міндена були підкріплені голландською та італійською ротами.

Річка Рейн стала ареною масштабних навчань. Німеччина разом із союзниками тренує переправу військ і важкої техніки.

В суботу, 28 червня. військові підрозділи з чотирьох країн здійснили велику переправу військ та важкої техніки через річку Рейн у Німеччині під час спільних навчань.

За даними Бундесверу, збройних сил Німеччини, у 14-денних навчаннях, які мають завершитися до кінця наступного тижня, візьмуть участь близько 1200 солдатів та 500 одиниць техніки.