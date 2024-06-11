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ПОЛІТИКА

Німеччина та Україна підписали декларацію щодо підтримки відновлення після війни

11 червня 2024, 14:40
Німеччина та Україна підписали декларацію щодо підтримки відновлення після війни
Джерело: ukrinform
Йдеться не лише про фінансові ресурси, а й про створення інституційного потенціалу для підтримки приватних компаній в Україні та просування інвестицій.

Міністерства фінансів України та Німеччини підписали спільну декларацію про наміри щодо зміцнення двосторонньої співпраці для підтримки відновлення України після війни.

Про це повідомляє  Reuters.

Як зазначив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, Берлін не обмежується тією формою підтримки, яка потрібна Україні для перемоги у війні.

"Ми хочемо зробити свій внесок зараз, щоб Україна могла задати курс на майбутнє зростання через своє відновлення", - сказав він.

Йдеться не лише про фінансові ресурси, а й про створення інституційного потенціалу для підтримки приватних компаній в Україні та просування інвестицій, додав Лінднер.

Декларація не є договором і не створює прав або зобов'язань з міжнародного права.

Міністерство фінансів Німеччини доручило Банку розвитку KfW оцінити реалізацію проекту, що включає фінансові консультації для підтримки Міністерства фінансів України. Проект також може підтримати Фонд розвитку бізнесу, щоб зробити його незалежною державною фінансовою установою, орієнтованою на українські малі та середні підприємства (МСП).

Нагадаємо, 11-12 червня у Берліні відбувається конференція з відновлення України. Вона зібрала урядовців, міжнародних організацій та керівників компаній. Аналогічні зустрічі були проведені у Лугано у 2022 році та у Лондоні у 2023 році.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина незабаром надасть Україні систему ППО Patriot, додаткові установки протиповітряної оборони IRIS-T,  установки Gepard, а також ракети та боєприпаси.

Німеччинадеклараціяпідтримка України

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