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Німеччина цьогоріч надасть Україні військової допомоги на €7 млрд – Шольц

17 січня 2024, 10:53
Німеччина цьогоріч надасть Україні військової допомоги на €7 млрд – Шольц
Фото: wikipedia
Відповідне зобов'язання озвучив Олаф Шольц.

Німеччина цьогоріч збирається поставити Україні військової допомоги на 7 млрд євро.

Про це повідомив канцлер Олаф Шольц за результатами розмови з президентом США Джо Байденом.

За словами Шольца, вони домовилися продовжувати надавати українцям фінансову, гуманітарну і військову підтримку.

"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я говорив з Джо Байденом телефоном. У 2024 Німеччина надасть військові товари на суму понад сім мільярдів євро", – написав канцлер ФРН.

Німеччина з початку повномасштабної війни надала Києву військової допомоги приблизно на 6 мільярдів євро. Німеччина поставила Україні танки Leopard, установки ППО IRIS-T і ракети до них. Нині обговорюється надання Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

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