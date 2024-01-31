Німеччина цьогоріч підготує ще 10 000 українських солдатів

За даними Бундесверу, в середньому близько 1500 німецьких військовослужбовців нещодавно були залучені в навчальній місії.

Цього року Німеччина хоче підготувати ще 10 000 солдатів з України.

Про це заявила у середу в Брюсселі німецька держсекретарка з питань оборони Зімтьє Меллер, повідомляє RP Online.

Як і торік, навчання має відбутися в рамках європейської тренувальної місії EUMAM. Німеччина чітко дала зрозуміти, що й надалі твердо стоятиме на боці України.

На сьогодні близько 40 000 українських військовослужбовців пройшли підготовку в Євросоюзі в рамках місії ЄС. Рішення про це було прийнято міністрами закордонних справ країн-членів у листопаді 2022 року.

Тоді йшлося про те, що спочатку в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС пройдуть підготовку до 15 000 українських солдатів. Пізніше ця цифра була збільшена до 30 000, а потім до 40 000. Бундесвер підготував близько 10 000 з них.

Бундесвер навчає українські збройні сили, серед іншого, користуватися системою протиповітряної оборони Patriot, самохідною гаубицею Panzerhaubitze2000, бойовою машиною піхоти Marder та основними бойовими танками Leopard 1 і Leopard 2. Також проводяться навчальні курси з військового керівництва та медичної справи.