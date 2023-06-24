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Німеччина цьогоріч поставить в Україну ще до 30 Gepard

24 червня 2023, 20:08
Німеччина цьогоріч поставить в Україну ще до 30 Gepard
Фото: GettyImages
Німеччина планує передати Україні додаткові самохідні артилерійські установки САУ Gepard і працюватиме над посиленням ППО.

Про це пише Welt.

Таку заяву зробив керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони ФРН бригадний генерал Крістіан Фройдінґ.

Він назвав протиповітряну оборону ключовим слабким місцем у нинішньому контрнаступі ЗСУ.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати якнайкраще. Ми поставили в Україну дві системи SLM Iris-T, ще дві – цього року, ще чотири – у 2024 році. Ми поставили 34 зенітні танки Gepard, ще 15 – найближчими тижнями. Крім того, до кінця року ми хочемо поставити ще до 30 САУ Gepard у співпраці зі США. Ми також надали комплекс Patriot, як одна з трьох націй. Ми робимо те, що можемо. Але попри все це, чи достатньо в України засобів протиповітряної оборони? Ясно, що ні!", - заявив генерал

За його словами, "віроломством російської стратегії" те, що вони продовжують атакувати населені пункти, щоб змусити українців зосередити протиповітряну оборону навколо міст. Але для наступу знадобилася б протиповітряна оборона, а її наразі немає в потрібному обсязі. Україна не може вийти з цієї дилеми, визнав генерал. На кожній зустрічі партнерів у так званому форматі Рамштайну українці формулюють три пріоритети: ППО, ППО, додав він.

Генерал Фройдінґ сказав, що не думає про швидкий успіх Києва тому, що російські збройні сили місяцями готувалися до оборони, розширювали польові укріплення та встановлювали мінні загородження. 

Він вважає, що Україні як стороні, яка атакує, для успіху потрібна локальна перевага 3:1 або навіть 5:1. Попри недоліки армії росії, які виявилися, військові не недооцінюють їхні можливості: російські збройні сили ще потрібно сприймати серйозно, вони мають великий потенціал щодо особового складу, бронетехніки. І вони все ще мають діючі повітряні та морські сили, а також за останні 15 місяців росіяни «дечому навчилися, хоч і в обмеженій мірі», - зауважив воєначальник.

"Зараз йдеться про те, щоб перетворити час не на союзника Путіна, а на союзника України та її партнерів. Для цього треба продовжувати дуже рішуче підтримувати Україну" - підсумував генерал. 

Фройдінґ високо оцінив ефективність як німецької зброї, переданої ЗСУ, так і тих, хто її використовує. Система ППО IRIS-T SLM має, за його оцінкою, майже 100% влучність. Дуже ефективні Patriot, тому минулого тижня ФРН вирішила негайно передати ще 64 ракети до цієї системи зі складів Бундесверу.

"А Gepard, якого ми зняли в себе з озброєння, переживає відродження, яке ми не могли собі уявити. Він особливо ефективний у захисті від безпілотників і керованих ракет. Також влітку ми зможемо постачати для Gepard амуніцію нового виробництва. Що стосується артилерії, то в українській армії переконані, що Panzerhaubitze 2000 є найефективнішою та найшвидшою гарматою, яка є у їхньому розпорядженні. А якщо говорити про танки, то «Leopard-2» і «Leopard -1 А5» явно перевершують російські зразки в бойових діях за бойовими можливостями. Вони мають здатність до нічного бою, перевагу на дальності та здатність вести перестрілки під час руху", - відзначив він.
НімеччинаGepard

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