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​Німеччина у Польщі розгорне Patriot неподалік українського кордону

14 січня 2025, 16:05
​Німеччина у Польщі розгорне Patriot неподалік українського кордону
джерело slovoidilo
Жешув є важливим логістичним хабом, через який надходить допомога Україні від західних союзників.
Німеччина у цьому місяці  розмістить у Польщі системи протиповітряної оборони Patriot.
 
Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Радіо Свобода.
 
Він зазначив, що ЗРК будуть розміщені у Жешуві, який знаходиться за 90 кілометрів від українського кордону.
 
"Ми дуже добре знаємо, наскільки велике значення має Жешув як логістичний хаб, як логістичний вузол, коли йдеться про допомогу Україні. Ще в січні я поїду до Жешува особисто, щоб гарантувати, що цього місяця там почнуть працювати оборонні системи Patriot", – сказав міністр оборони Німеччини.
 
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш додав, що у цій справі узгоджуються останні деталі. Він також зазначив, що з січня цього року більшу роль у координації безпеки летовища "Ясьонка" в Жешуві взяло НАТО.
 
"Ясьонка" – це ключовий порт для підтримки України, як в гуманітарному, так і в інших аспектах. Понад 90% допомоги йде через Польщу, отже тим більше потрібна ця союзницька підтримка", – сказав Косіняк-Камиш.
війна в УкраїніППО Patriotросія окупанти

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