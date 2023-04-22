Німеччина висилає російських дипломатів

Сьогодні стало відомо, що Німеччина ухвалила відповідне рішення.

В росії вже пообіцяли "дзеркально" відреагувати.

Про це повідомило пропагандистське ТАСС Telegram-каналі.

"Влада ФРН прийняла рішення про масове висилання російських дипломатів, тим самим Берлін проводить курс на руйнування всього масиву російсько-німецьких відносин; Росія дзеркально відповість на масове висилання дипломатів; ФРН порушила свої запевнення про небажання афішувати масове висилання дипломатів РФ", розповівши ЗМІ про цю "витівку"; послу ФРН повідомлено про відповідь РФ на висилку дипломатів", - пише росЗМІ.