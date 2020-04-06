Німеччина узгодила пакет порятунку економіки в розмірі 130 мільярдів євро
Уряд Німеччини узгодив пакет заходів на 130 мільярдів євро, спрямований на перезавантаження національної економіки після кількох тижнів простою через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на "Politico".
Програма включає тимчасове зменшення ПДВ, матеріальну допомогу на кожну дитину для сімей та допомогу місцевій владі, що зазнають нестачу коштів, а також плани щодо збільшення субсидій для електромобілів і мільярди на національну транспортну інфраструктуру.
"Ми намагаємося зробити все можливе в дуже складній ситуації", - сказала Меркель журналістам після переговорів між коаліційними партіями, які тривали два дні.
Основним пунктом цього пакета є зниження ПДВ до 16 відсотків з 19 відсотків з липня до кінця грудня, а за зниженою ставкою до 5 відсотків з 7 відсотків. Сім'ї також отримають одноразовий платіж у розмірі 300 євро за дитину.
Близько 50 млрд євро із загального стимулюючого фонду будуть спрямовані на інвестиції в орієнтовані на майбутнє технології, такі як чистий транспорт і транспортні засоби з низьким рівнем викидів.
Що стосується підтримки автомобільної промисловості Німеччини, уряд має намір збільшити премію за покупку екологічно чистих електромобілів до 6000 євро з 3000 протягом наступного року і додатково вкласти 2,5 млрд євро в інфраструктуру зарядних станцій і акумуляторних технологій.
Також будуть вкладені багатомільярдні інвестиції в залізничну компанію Deutsche Bahn і громадський транспорт.
Нагадаємо, що економіка Німеччини впала в рецесію
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