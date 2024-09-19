Німеччина в новому пакеті допомоги передала танки Leopard і 155-мм снаряди

Сьогодні Берлін оголосив про надання Україні екстреного пакету військової допомоги.

До пакету увійшли танки Leopard 1A5, зенітні установки Gepard, інша бойова допомога і багато артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Про це повідомив уряд Німеччини.

До пакета військової допомоги увійшли: