Німеччина в новому пакеті допомоги передала танки Leopard і 155-мм снаряди
До пакету увійшли танки Leopard 1A5, зенітні установки Gepard, інша бойова допомога і багато артилерійських снарядів калібру 155 мм.
Про це повідомив уряд Німеччини.
До пакета військової допомоги увійшли:
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22 танки Leopard 1 A5, придбані спільно із Данією;
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61 тис. снарядів 155-мм калібру;
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5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
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гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;
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3 самохідні зенітні установки Gepardіз запчастинами;
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2 РЛС повітряного спостереження TRML-4D;
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10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
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1 млн патронів до вогнепальної зброї;
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30 БПЛА Vectorта запчастини до них;
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20 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun;
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20 безпілотних надводних апаратів;
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12 розвідувальних БПЛА Songbird;
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6 дронів HornetXR;
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три мостоукладальні танки BEAVER із запчастинами;
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броньована інженерна машина DACHS;
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6 танків розмінування WISENT 1 з запчастинами;
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16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
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2 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
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2 автомобілі охорони кордону;
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112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
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8 автоцистерн Zetros.