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Німеччина в новому пакеті допомоги передала танки Leopard і 155-мм снаряди

19 вересня 2024, 16:11
Німеччина в новому пакеті допомоги передала танки Leopard і 155-мм снаряди
джерело warfor
Сьогодні Берлін оголосив про надання Україні екстреного пакету військової допомоги.

До пакету увійшли танки Leopard 1A5, зенітні установки Gepard, інша бойова допомога і багато артилерійських снарядів калібру 155 мм. 

Про це повідомив уряд Німеччини. 

До пакета військової допомоги увійшли:

  • 22 танки Leopard 1 A5, придбані спільно із Данією;

  • 61 тис. снарядів 155-мм калібру;

  • 5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

  • гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;

  • 3 самохідні зенітні установки Gepardіз запчастинами;

  • 2 РЛС повітряного спостереження TRML-4D;

  • 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;

  • 1 млн патронів до вогнепальної зброї;

  • 30 БПЛА Vectorта запчастини до них;

  • 20 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun;

  • 20 безпілотних надводних апаратів;

  • 12 розвідувальних БПЛА Songbird;

  • 6 дронів HornetXR;

  • три мостоукладальні танки BEAVER із запчастинами;

  • броньована інженерна машина DACHS;

  • 6 танків розмінування WISENT 1 з запчастинами;

  • 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;

  • 2 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

  • 2 автомобілі охорони кордону;

  • 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

  • 8 автоцистерн Zetros.

Раніше ми писали, що Німеччина готує €400 млн військової допомоги Україні через погіршення ситуації на фронті.
війна в Україніпідтримка України

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