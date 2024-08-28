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ПОЛІТИКА

Німеччина вагається щодо України, що викликає занепокоєння в Європі – WP

28 серпня 2024, 15:14
Німеччина вагається щодо України, що викликає занепокоєння в Європі – WP
Фото: з вільного доступу
Якщо допомога для України з боку Німеччини зменшиться, це стане жахливим сигналом для решти Європи.

Німеччина, провідна країна Європи й другий західний фінансовий донор України після США, вагається в той момент, коли Європа потребує подвоєння її підтримки. Практично кожен високопоставлений європейський чиновник, дипломат і експерт з питань безпеки повторював одну й ту ж саму думку: незалежно від того, чи виграє Дональд Трамп другий термін і скоротить американську допомогу Києву, чи ні, Європа повинна робити більше. Тому що навіть демократична адміністрація продовжить надавати перевагу безпековим інтересам Вашингтона в Азії над Європою.

Про це пише The Washington Post.

Цього місяця з'явилися повідомлення, що впливовий міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер припустив, що Берлін заморозить нову військову допомогу Україні, навіть після того, як уряд скоротив заплановану на 2025 рік підтримку Києву майже вдвічі, до приблизно 4,4 мільярда доларів. Ця новина буде сприйнята в москві як підтвердження припущення путіна, що рано чи пізно Захід припинить допомагати Україні.

Невдовзі представник Міністерства фінансів у Берліні Фабіан Лебер заперечив це повідомлення й заявив, що "Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в її обороні від російського вторгнення стільки, скільки буде потрібно".

Опитування напередодні парламентських виборів у трьох східних землях наступного місяця, в тому числі у Саксонії, де Лейпциг є найбільшим містом, свідчать про те, що популістські, проросійські партії крайнього правого і лівого спрямування можуть набрати від 40 до 50% голосів виборців.

Вони проводять кампанії проти імміграції та допомоги Україні, повторюючи кремлівську пропаганду. Вони також використовують невдоволення робітничого класу, стверджуючи, що субсидування українських біженців зменшує фінансування освіти та системи соціального захисту в Німеччині.

"Німецькі землі не визначають зовнішню політику, це робить федеральний уряд. П'ять колишніх східнонімецьких земель, де ворожість до фінансування України виражена досить сильно, складають лише 12% від 85-мільйонного населення Німеччини", — стверджує Хокстейдер. 

На думку оглядача, Олаф Шольц іноді був занадто боязким у наданні Україні потужного озброєння, але здебільшого проукраїнський осередок у Німеччині встояв. Якщо він зараз похитнеться, це стане жахливим сигналом для решти Європи.

Німеччинавійнадопомога Україні

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