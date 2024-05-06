Німеччина відкликала свого посла з росії для консультацій

Це відбулось за день до інавгурації путіна.

Німеччина відкликала свого посла, який працював у столиці росії, за день до анонсованої інавгурації путіна. Александр Граф Ламбсдорф – посол Німеччини – вирушив до Берліну для консультацій.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Напередодні такого кроку з'явилося офіційне повідомлення про спробу хакерської атаки на облікові записи членів парламентської партії – СДПГ. У пресрелізі зазначається, що федеральний уряд за підтримки Європейського Союзу, НАТО і міжнародних партнерів засуджує напад.

У нападі на урядові акаунти брала участь за повідомленням Берліну кібергрупа АТР28. Декілька акаунтів були скомпроментовані. Німецькі спецслужби стверджують, що цей напад є не тільки атрибутований як той, що вчинено Головним управлінням розвідки рф – ГРУ.

Ключова мета цього нападу – державні відомства та установи, підприємства у напрямку логістики, озброєння, авіації і космічних технологій. Також ціллю кібератаки стали об'єкти в ІТ-сфері, атака на різноманітні дані фондів і установ.

"Цілі атаки були в Німеччині і деяких інших європейських державах, а також в Україні", – повідомляється у пресрелізі посольства Німеччини в росії.