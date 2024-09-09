Німеччина відмежувалася від питання транзиту газу між росією і Україною

Німеччина веде переговори з іншими європейськими країнами і з Єврокомісією щодо того, як гарантувати безпеку енергопостачання в Європі, а також про те, як підтримати Україну.

Німеччина не планує відігравати посередницьку роль між Україною та рф у питанні транзиту газу.

Про це заявила речниця Мінекономіки ФРН Зузанне Унград, повідомляє "Укрінформ".

"Наразі, після початку російської агресивної війни проти України, склалася абсолютно інша ситуація. Тоді на переговорах йшлося про транзитні збори (за транзит газу через Україну) та різні інші аспекти, зокрема, чи буде продовжуватися транзит газу до Європи. Тепер це справа суто України", – зауважила Унград.

За її словами, Німеччина веде переговори з іншими європейськими країнами і з Єврокомісією щодо того, як гарантувати безпеку енергопостачання в Європі, а також про те, як підтримати Україну. Наразі склалася переговорна ситуація, яка стосується України та росії, але насамперед України, додала вона.