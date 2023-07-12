Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Німеччина відмовилась від угоди з Польщею про ремонт українських танків – ЗМІ

12 липня 2023, 14:25
Німеччина відмовилась від угоди з Польщею про ремонт українських танків – ЗМІ
Причину відповідного рішення оголосять найближчим часом.

Уряд Німеччини вирішив розірвати угоду про ремонт українських танків у Польщі.

Про це повідомляє Handelsblatt.

Згідно з даними джерел німецького видання, причина в розірванні угоди полягає у тому, що Німеччина вважає цінові очікування поляків абсолютно перебільшеними.

Зазначається, що наразі українські воїни потребують способу зробити пошкоджені бойові танки західного виробництва знову придатними до бою. В березні, після тривалого періоду вагань, Німеччина передала Україні 18 сучасних танків Leopard 2 типу A6. Інші партнери також обіцяли поставки, в тому числі й Польща.

"Але щодо танків Leopard A4, поставлених Польщею, також виникла суперечка: з 14 поставлених машин вісім були пошкоджені", - додає видання.

Нагадаємо, частина країн Європи вирішила надати Україні танки Leopard 2 та Leopard у рамках військової допомоги.

Польща та Німеччина, зі свого боку, планували відкрити ремонтний центр танків Leopard на польській території. Про домовленість було оголошено ще 21 квітня на авіабазі Рамштайн. Тоді ж міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив приблизну вартість так званого ремонтного хабу в 150 мільйонів євро.

НімеччинаПольщатанки

Останні матеріали

Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Бізнес & Фінанси
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Переклад iPress – 12 липня 2023, 15:07
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Політика
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Переклад iPress – 11 липня 2023, 14:10
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Політика
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 липня 2023, 12:08
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Cуспільство
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 липня 2023, 08:48
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Cуспільство
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 15:38
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 липня 2023, 12:43
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Технології
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 01:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється