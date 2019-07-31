Німеччина відмовилася брати участь у місії США в Перській затоці
"Ми вважаємо стратегію максимального тиску неправильною. Ми не хочемо військової ескалації, ми і далі будемо виступати за дипломатичні кроки", - аявив у середу, 31 липня, у Варшаві, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє DW.
Водночас він додав, що в цьому питанні уряд у Берліні координує свої дії з французькими колегами.
Напередодні США запропонували Німеччині, Франції і Великобританії приєднатися до американської місії із гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, що з'єднує Перську і Оманську затоки. Раніше Лондон пропонував створити для цього загальноєвропейську місію.
Відтоді як США вийшли в 2018 році з міжнародної угоди з Тегераном щодо іранської ядерної програми, загострилися конфлікти в регіоні Перської затоки, в яких бере участь низка держав, зазначають спостерігачі. Зокрема, 13 червня в міжнародних водах між ОАЕ та Іраном було скоєно напад на два танкери, в якому США звинуватили Тегеран.
У липні влада Гібралтару затримала танкер Grace 1, запідозривши його в перевезенні іранської нафти до Сирії у порушення санкцій ЄС. Через два тижні бійці іранського Корпусу вартових ісламської революції затримали в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його в порушенні правил міжнародного судноплавства.
Нагадаємо, що минулого року США відправили до Перської затоки військове угруповання на чолі з атомним авіаносцем.
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