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Німеччина відмовилася брати участь у місії США в Перській затоці

"Ми вважаємо стратегію максимального тиску неправильною. Ми не хочемо військової ескалації, ми і далі будемо виступати за дипломатичні кроки"
Німеччина не братиме участі в Місії США біля берегів Ірану в Перській затоці.
Німеччина відмовилася брати участь у місії США в Перській затоці Фото: з вільних джерел

"Ми вважаємо стратегію максимального тиску неправильною. Ми не хочемо військової ескалації, ми і далі будемо виступати за дипломатичні кроки", - аявив у середу, 31 липня, у Варшаві, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє DW.

Водночас він додав, що в цьому питанні уряд у Берліні координує свої дії з французькими колегами.

Напередодні США запропонували Німеччині, Франції і Великобританії приєднатися до американської місії із гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, що з'єднує Перську і Оманську затоки. Раніше Лондон пропонував створити для цього загальноєвропейську місію.

Відтоді як США вийшли в 2018 році з міжнародної угоди з Тегераном щодо іранської ядерної програми, загострилися конфлікти в регіоні Перської затоки, в яких бере участь низка держав, зазначають спостерігачі. Зокрема, 13 червня в міжнародних водах між ОАЕ та Іраном було скоєно напад на два танкери, в якому США звинуватили Тегеран.

У липні влада Гібралтару затримала танкер Grace 1, запідозривши його в перевезенні іранської нафти до Сирії у порушення санкцій ЄС. Через два тижні бійці іранського Корпусу вартових ісламської революції затримали в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його в порушенні правил міжнародного судноплавства.

Нагадаємо, що минулого року США відправили до Перської затоки військове угруповання на чолі з атомним авіаносцем.

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