Німеччина відмовилася депортувати безробітних українців
24 червня 2024, 16:11
Фото: з вільного доступу
Раніше голова баварської опозиційної партії Християнсько-соціального союзу закликав висилати безробітних українських біженців на батьківщину.
Німецький уряд проти депортації українців, які не бажають працювати.
Про це заявив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини, пише NTV.
Речник нагадав, що росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати її інфраструктуру.
"Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце", – зазначив він
Напередодні німецький політик заявив, що українські біженці повинні або знайти роботу в Німеччині, або повернутися до безпечних районів України, де вони зможуть знайти можливість зробити свій внесок у відновлення батьківщини.
Нагадаємо, голова баварської опозиційної партії Християнсько-соціального союзу у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців на батьківщину. Він також розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.